Volotea, due nuovi voli da Cagliari

È tutto pronto per l'inaugurazione di due nuove rotte in partenza da Cagliari per Lione e Bordeaux operate da Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa. I due nuovi voli decolleranno giovedì 31 maggio e si andranno ad aggiungere alla già ricca offerta del vettore nello scalo sardo. Dal Cagliari-Elmas è infatti possibile decollare, a bordo degli aeromobili del vettore low-cost, verso 10 destinazioni, 6 domestiche e 4 in Francia.

Per il 2018, Volotea scenderà in pista con più di 2.000 voli pari ad un'offerta di oltre 290.000 biglietti verso 10 diverse destinazioni in partenza da Cagliari. Dall'avvio delle sue attività nel 2012 a oggi sono stati trasportati con Volotea a Cagliari 465.000 passeggeri. La compagnia ha registrato presso lo scalo sardo un tasso di raccomandazione del 92% nei primi tre mesi del 2018. "Siamo orgogliosi di poter inaugurare 2 nuovi collegamenti da Cagliari verso la Francia - afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe -. I nostri voli supportano l'economia locale attraverso il flusso incoming dei turisti desiderosi di passare qualche giorno alla scoperta delle più rinomate località turistiche sarde."

Secondo Alberto Scanu, amministratore delegato di Sogear, società di gestione dello scalo del capoluogo sardo, "con i nuovi voli, salgono a 48 i collegamenti settimanali operati da Volotea a Cagliari per un totale di 10 destinazioni operate dalla Compagnia Aerea questa estate. L'ulteriore apertura al mercato internazionale consentirà di differenziare l'offerta verso un'area strategica come la Francia. Oggi il mercato francese è già il quarto per volumi di traffico e, con le due nuove rotte targate Volotea, arrivano a quota 11 gli scali transalpini collegati con voli di linea diretti al capoluogo sardo nell'estate 2018 - aggiunge - Sono certo che Lione e Bordeaux costituiranno un importante incentivo per lo sviluppo turistico e per la crescita del business tra il Sud Sardegna e la Francia".