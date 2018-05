SoloWomenRun, 9.600 euro a tre progetti

Una corsa di sole donne tra sport e solidarietà. Con i soldi delle iscrizioni che consentiranno di alimentare i migliori progetti per aiutare le pazienti colpite da tumori. Novemilaseicento euro raccolti con l'edizione 2018 della SoloWomenRun sono stati consegnati alle prime tre realtà del territorio dello speciale concorso Charity Goal. La cerimonia di premiazione è stata ospitata dall'assessorato allo Sport del Comune di Cagliari, alla presenza dell'assessore Yuri Marcialis, insieme all'ideatrice di SoloWomenRun Isa Amadi.

In vetta con 4.800 euro, il sodalizio di “Abbracciamo un sogno” con oltre 1600 donne, che ha presentato "Comunikare", una campagna multimediale diretta alle Oncologie della Sardegna per far emergere criticità e bisogni sentiti, raccogliendoli dalle voci dirette dei pazienti. Il corso è concepito per medici e infermieri, per il miglioramento della qualità educativa in medicina, per tutti i professionisti sanitari che desiderano migliorare le proprie tecniche di comunicazione. Gli altri due progetti sono indirizzati a sostenere un unico obiettivo, l'acquisto di una speciale imbarcazione per la riabilitazione psicofisica delle donne colpite dal tumore al seno.

Nel dettaglio il secondo progetto premiato, con 2.880 euro, è quello dell'associazione "Passu Passu" (oltre 600 iscritte), che, per il quarto anno ha preso parte alla corsa insieme al gruppo "Le palestrate di Dany". Grazie al contributo sarà acquistata appunto la barca, la “Dragon boat”. Il terzo premiato, con 1920 euro, è il progetto della stessa Karalis (550 iscritte), con “Pagaiando contro il tumore”, che prevede il coinvolgimento delle socie dell'associazione di promozione sociale Karalis Pink Team e la Fondazione Taccia, con due allenamenti settimanali di dragon boat, oltre a un open day ed eventi per la promozione dell'attività. Obiettivo per il 2019 riproporre la consueta formula della corsa rosa solidale, puntando al traguardo delle 10mila iscritte.