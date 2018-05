Sardinia food award, premi a eccellenze

Terza edizione dei Sardinia food awards: in campo vino, olio, pasta, miele, pane carasau, formaggi, salumi, birra artigianale, bottarga, dolci e conserve alimentari. La serata di gala con le premiazioni delle eccellenze agroalimentari è in programma il 9 giugno al Convento di San Giuseppe a Cagliari. Sulla manifestazione c'è il patrocinio della Regione con l'assessorato all'Agricoltura. Ma nell'operazione sono coinvolti anche Laore, l'Accademia dei Georgofili e Coldiretti. Ultima possibilità per le aziende: le iscrizioni scadono sabato 2 giugno. La procedura è standard: i produttori inviano i loro prodotti alle giurie composte da operatori del settore con grande esperienza, dagli chef ai ristoratori. Il compito della commissione è quello di premiare le aziende ritenute di eccellenza.

E l'operazione viene svolta con una degustazione alla cieca per garantire trasparenza e imparzialità. I vincitori ricevono le attestazioni e i bollini da applicare ai loro prodotti. Ma non finisce lì: i Food awards continuano a seguire le aziende nei mesi successivi con un affiancamento nei processi di internazionalizzazione e con iniziative ed eventi.

"Ci sono tanti motivi che rendono importante questa manifestazione - ha spiegato l'assessore dell'Agricoltura Pierluigi Caria - non solo è una possibilità di mostrare i propri prodotti a livello locale, nazionale e internazionale, ma anche un punto di riferimento per le eccellenze e per chi sta iniziando". I Food awards sono arrivati anche in Toscana, Puglia e Piemonte e presto sbarcheranno in Veneto, Basilicata ed Emilia Romagna. "Una manifestazione che cresce - ha detto Donato Ala, ideatore dell'evento - dal 5 al 7 novembre saremo a Londra per incontrare possibili buyer. Ma a dicembre c'è stato già un test a New York con ottimi risultati". Nella scorsa edizione le aziende iscritte sono state 159.

"Crediamo in una cosa fondamentale - ha sottolineato il direttore di Coldiretti Luca Saba - e cioè in un rapporto diverso tra produttori e consumatori. Il nostro impegno è quello di avvicinare la campagna alla città". "Cento per cento sardo" sarà il premio speciale messo a disposizione da Coldiretti.