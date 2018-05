Promo Autunno si rinnova

(ANSA) - SASSARI, 29 MAG - Promo Autunno riparte dalle 75mila presenze dello scorso anno e punta a coinvolgere un numero sempre maggiore di partner ed espositori. La terza edizione della Fiera del nord Sardegna che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre 2018, è stata presentata oggi, con largo anticipo, a Palazzo Ducale, alla presenza del sindaco di Sassari, Nicola Sanna, della presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai, dei rappresentati di Confindustria, Camera di Commercio e Smeralda Consulting. Ad illustrare l'appuntamento è stato il patron della manifestazione, Claudio Rotunno, titolare della Pubblicover.

"Promo Autunno deve essere un evento da riscoprire anno dopo anno - ha spiegato - vogliamo che il mondo produttivo sardo sia messo in luce in una cornice dagli allestimenti top, come nelle fiere più importanti d'Europa e del mondo".

Un obiettivo condiviso dal sindaco Nicola Sanna. "Con la terza edizione Promo Autunno si conferma una manifestazione che coinvolge tutta la Sardegna - ha sottolineato il primo cittadino - Creare business, promuovere le eccellenze mettendo in dialogo fra loro le realtà aziendali favorendo le relazioni commerciali è la vocazione della fiera. Con queste premesse siamo sicuri che Promo Autunno supererà le 75mila presenze dello scorso anno". La Fiera del nord Sardegna sarà allestita in tre padiglioni, Gold, Silver e Platinum, e darà visibilità a tutti i settori produttivi e commerciali. Ci sarà uno stand dedicato ai grandi eventi e gli spazi riservati ai partner istituzionali, Regione, Comune di Sassari, Camera di Commercio e numerose associazioni di categoria regionali. (ANSA).