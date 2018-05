Giro delle Miniere, 400 partecipanti

Due testimonial d'eccezione come Claudio Chiappucci e Massimiliano Lelli. E, alla partenza, anche squadre che giungeranno da Olanda, Gran Bretagna e Belgio. Al Giro delle Miniere, corsa ciclistica organizzata dalla Sc Monteponi del patron è Luigi Mascia, giunta alla 19/a edizione in programma tra il 2 e il 4 giugno prossimi sulle strade del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, ci saranno 400 partecipanti.

La gara, articolata su tre tappe per una distanza complessiva di 226 Km, assegnerà nella prima giornata (tappa Gonnosfanadiga-Pabillonis) i titoli italiani Fci a cronometro. Successivamente la carovana si sposterà a Iglesias, teatro della Gran Fondo Parco Geominerario - Memorial Roberto Saurra, mentre farà calare il sipario sulla kermesse il Giro del Cixerri, con partenza e arrivo a Villamassargia.

"Mi fa sempre un gran piacere tornare in Sardegna, terra in cui ho scritto alcune delle pagine più belle della mia carriera da professionista", ha detto Chiappucci. "Qui ho fatto il ciclocross - ha aggiunto - ho corso in pista e su strada con il Giro di Sardegna. Gli impegni sono tantissimi, e a breve ci sarà anche la mia Gran Fondo in Francia, ma cerco sempre di incastrare gli impegni per presenziare a questa manifestazione, capace di coniugare il turismo con la passione per le due ruote".

Sport e paesaggio. "Il Giro delle Miniere darà modo agli atleti provenienti da tutta Europa di scoprire le bellezze del Sulcis e del Guspinese - ha detto Stefano Dessì, presidente della Federciclismo regionale - il ciclismo è lo sport che più di qualunque altro promuove il territorio, permettendo di scoprire le bellezze anche di località poco conosciute. Sono certo che la qualità dei percorsi e dell'organizzazione renderanno la gara molto interessante".