Triathlon: a Cagliari tappa World cup

Conto alla rovescia per la tappa italiana della World Cup di Triathlon. Sabato 2 giugno in pista, in acqua e in bici ci saranno 114 atleti elite provenienti da 34 paesi. In gara a Cagliari, su distanza sprint (750m nuoto, 20km bici, 5km corsa), nomi di prima grandezza della disciplina. Ed è il terzo anno consecutivo che il capoluogo ospita una sfida così prestigiosa. Nella start list 65 uomini e 49 donne: saranno rappresentanti tutti i continenti. La partenza della prova nuoto è in programma nelle acque del molo Ichnusa. In quell'area saranno allestiti anche la zona di transizione e l'arrivo. Il percorso ciclistico porterà gli atleti nel cuore della città storica lungo un tracciato con salite e discese.

Tredici quest'anno gli azzurri in gara. Tra le donne spicca il nome di Alice Betto, in compagnia di Verena Steinhauser, nona ad Astana, Giorgia Priarone, Ilaria Zane, Alessia Orla ed Elena Maria Petrini. Per la squadra maschile ci saranno allo start Delian Stateff, 12esimo in Kazakistan, Matthias Steinwandter, Massimo De Ponti, Davide Uccellari, Gregory Barnaby, Gianluca Pozzatti e Dario Chitti. Mentre per il panorama internazionale in gara anche il britannico Alex Yee, che torna in Italia quest'anno ed è reduce dal Grand Prix all'Idroscalo, l'israeliano Shachar Sagiv, i francesi Raoul Shaw e Rapahel Montoya e lo spagnolo Antonio Serrat Seoane.

Per le donne riflettori puntati sull'australiana Emma Jeffcoat, già a segno due volte in Coppa del Mondo quest'anno, l'americana Taylor Spivey, diverse volte a podio in World Cup e World Series, e Vanessa Fernandez, esperta portoghese, argento olimpico a Pechino 2008. "Il connubio tra le nostre bellezze paesaggistiche e ambientali e le attività all'aria aperta è una vocazione che riteniamo cruciale - ha detto l'assessora regionale al Turismo Barbara Argiolas nella conferenza stampa di presentazione - in questi mesi stiamo lavorando con l'attiva partecipazione di imprese, comunità e cittadini al nuovo piano strategico del turismo".