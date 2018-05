Controlli su locali e ambulanti Quartu

Raffica di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e della polizia municipale, lungo tutto il litorale nel fine settimana. Sotto i riflettori sono finiti gli esercizi pubblici e i venditori ambulanti. Complessivamente sono state controllate e identificate un centinaio di persone tra dipendenti di locali e clienti.

In alcuni esercizi pubblici sono state riscontrate irregolarità in materia di ampliamento della superficie e per la mancata esposizione della relazione sugli impianti acustici. Complessivamente sono state elevate sanzioni per seimila euro. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane in tutto il litorale di Quartu.