Casa: canoni affitto stabili in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAG - Canoni di locazione stabili in Sardegna: si abbassa nelle grandi città l'affitto dei monolocali, mentre cresce, ma non di molto, la spesa soprattutto per i trivani. È l'analisi dell'Ufficio studi del gruppo Tecnocasa relativa al secondo semestre del 2017.

Un esempio su tutti è quello relativo a Cagliari: il canone monolocale decresce dell'1,8%, mentre sale rispetto al passato con l'aumentare delle stanze a disposizione. Si va dallo 0,8% in più del bivani all'1,3% di maggiorazione per le tre camere. Il calo più forte è nella voce monovani a Sassari: -3,3%. Mentre per Oristano si rivede più o meno il trend di Cagliari: -2,9% per i monovani. Mentre il segno più riguarda i bilocali (0,6%) e i trivani (1,8%).

Rispetto al resto d'Italia la Sardegna è in controtendenza per gli appartenenti più piccoli, mentre per il resto, seppure in percentuali inferiori, si allinea con le altre regioni.