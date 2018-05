Alghero, task-force per decoro urbano

(ANSA) - ALGHERO, 28 MAG - Il Comune di Alghero mette in campo una task-force per curare gli spazi verdi ed eliminare le erbacce da giardini E aiuole della città prima dell'inizio dell'estate e dell'ondata dei turisti. Già dalla scorsa settimana Comune, Alghero in House e Ciclat, ognuno per le sue competenze, stanno intervenendo in tutti i quartieri per curare il decoro urbano. Rasature nei parchi e zone adibite a prato, aree incolte, sfalcio nei giardini scolastici, pulizia e sistemazione delle formelle, verde pubblico, pulizia delle erbacce su muro e marciapiedi sono le operazioni che proseguiranno anche nei mesi di giugno e luglio.

La programmazione degli interventi a rotazione su base mensile è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e sulle pagine social del Comune di Alghero, cui seguiranno dettagliati report fotografici dei lavori eseguiti. Operai in questi giorni impegnati in piazza Maria Carta, piazzale della Pace, Parco La Lepanto-Cecchini, Bastioni Magellano, Piazza Sulis, Lungomare Dante e Valencia, mentre la squadra in House interviene nella scuola La Cunetta di via Mauro Manca, all'Argillera in via Mattei e presso la scuola dell'Infanzia Sant'Agostino in via Grazia Deledda. (ANSA).