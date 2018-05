Villasimius, voli charter per i turisti

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - Collegamenti diretti da Milano, Roma e Verona attraverso voli charter operati dalla compagnia Neos, in accordo con Alpitour, per portare ancora turisti a Villasimius. Lo ha annunciato il sindaco Gianluca Dessì, intervenendo ad un'assemblea pubblica in piazza. "Se la continuità territoriale non c'è, noi ce la andiamo a cercare - ha detto - il nostro obiettivo è far arrivare i visitatori a Villasimius con 100 euro, che includano volo e bus, e questo non perché ci interessi un turismo di massa scriteriato, ma perché risparmiare sul viaggio significa avere una maggiore capacità di spesa sul territorio".

Sul fronte turismo è stata l'occasione per fare il punto sui servizi messi a disposizione dei visitatori. A partire dall'ufficio turistico, che ora apre 6 mesi l'anno e offre posti di lavoro a 5 addetti che parlano 3 lingue. Poi l'apertura del Museo del Mare e la riqualificazione di Casa Todde e il rilancio dopo 30 anni degli scavi del sito archeologico fenicio-punico di Cuccureddus e l'allungamento della stagione con manifestazioni culturali come Monumenti Aperti (la settimana scorsa ha portato oltre 1200 visitatori).

Turismo e sport con il Torneo Internazionale di Calcio, con squadre giovanili del calibro di Juventus, Milan, Roma, Benfica e Newcastle - che ad aprile ha portato a Villasimius oltre 2.400 persone - la gara a ostacoli Nature Race a inizio maggio, e la competizione di catamarani GC32 a settembre. Poi il rinnovo del Parco Bussi, che a breve potrà ospitare di nuovo spettacoli in sicurezza, e la costruzione dei primi bagni pubblici in centro.

Si è parlato anche del progetto di riqualificazione 'Land', in partenza a giugno, che darà un nuovo volto ai parcheggi e alla piazza di Simius, alla piazzola di Capo Carbonara e renderà i due stagni di Su Stangioni e Notteri a misura di visitatore, con passerelle e una stazione per il birdwatching. (ANSA).