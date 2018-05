Ogliastra, sequestrati 3mila litri latte

(ANSA) - NUORO, 26 MAG - Tremila litri di latte, destinati ad una cooperativa del Sarcidano, sono stati sequestrati in Ogliastra dai Carabinieri della Compagnia di Jerzu e dai militari del Nas, da un centro di raccolta abusivo ricavato all'interno di un immobile privo delle specifiche autorizzazioni di legge.

Gli inquirenti hanno anche elevato 10mila euro di multa al presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa a cui era destinato il latte, per il fatto che il centro di raccolta e stoccaggio non era attrezzato per accogliere il latte e non era in grado quindi di rispettare le norme igieniche previste in questi casi.

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno con l'obiettivo di scoraggiare le irregolarità. (ANSA).