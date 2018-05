La Pelosa,vietati asciugamani in spiaggia

Stop alle sigarette in spiaggia e asciugamani consentiti solo se posati sulle stuoie. Il Comune di Stintino ha varato il regolamento sull'utilizzo delle spiagge, che di fatto fissa le norme per salvare La Pelosa - una delle spiagge più belle del Mediterraneo - dall'erosione e dalla maleducazione, continuando un percorso iniziato già da anni e che inizia a dare i primi frutti. Il regolamento, presentato dall'assessora ai Lavori pubblici Antonella Mariani, è stato approvato a maggioranza dal Consiglio comunale. E' composto di otto articoli che fissano regole ferree: è consentito l'utilizzo degli asciugamani solo se posati su apposite stuoie che non raccolgano la sabbia. È permesso fumare soltanto su viale La Pelosa, sulle passerelle di accesso alla spiaggia nonché nelle immediate adiacenze delle apposite strutture posacenere installate. I fruitori della spiaggia, prima di andare via, dovranno sciacquarsi i piedi usando apposite postazioni che saranno installate all'uscita delle passerelle, per evitare l'asportazione della sabbia. Sarà vietato l'uso di saponi o detergenti.

Il regolamento, inoltre, ribadisce il divieto di transito sulle dune che in questi anni, grazie all'azione dell'amministrazione comunale che ha installato passerelle e barriere protettive, sono in gran parte rinate. Vietato anche il commercio in spiaggia, compreso quello itinerante, nonché l'esercizio di attività artigianali, artistiche e similari.