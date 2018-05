In moto contro un'auto, muore 53enne

Un motociclista di 53 anni, Attilio Orrù, di Decimomannu, è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la Statale 130 ad Assemini.

Il centauro stava percorrendo la Statale in sella a una Honda quando, arrivato all'altezza dell'incrocio semaforico di via Sardegna, si è trovato davanti una Fiat Panda. Il conducente stava svoltando a sinistra, quando ha visto dallo specchietto retrovisore l'arrivo della moto a forte velocità. A quel punto, per paura forse di essere coinvolto in un incidente, è andato dritto.

Il centauro ha perso autonomamente il controllo della due ruote - non c'è stato un impatto con il veicolo come inizialmente appreso - che è finita fuori strada andando a sbattere contro un palo. Il 53enne è stato sbalzato dal mezzo e dopo un volo di oltre 50 metri è finito a terra. Sul posto sono subito arrivati i vigili urbani e il 118, ma nonostante i tentativi dei medici che hanno provato a rianimare il ferito per oltre 30 minuti, per Orrù non c'è stato nulla da fare.

I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati.