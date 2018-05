In moto contro guardrail, muore 44enne

Due motociclisti sono morti oggi sulle strade dell'isola. Il primo incidente, a metà mattina, lungo la Statale 130 ad Assemini: Attilio Orrù, 53 anni di Decimomannu, stava percorrendo la Statale in sella alla sua Honda quando si è trovato davanti una Fiat Panda. Il conducente stava svoltando a sinistra, quando ha visto dallo specchietto retrovisore l'arrivo della moto a forte velocità. A quel punto, per paura forse di essere coinvolto in un incidente, è andato dritto. Il centauro ha perso autonomamente il controllo della due ruote che è finita fuori strada andando a sbattere contro un palo.

Nel pomeriggio a Sant'Andrea Frius Luca Piu, 44 anni, residente a Quartucciu, in sella alla sua Honda Cbr 600 ha perso il controllo della moto che, dopo una sbandata, è andata a schiantarsi contro il guardrail. A causa del violento impatto, il centauro è sbalzato dalla due ruote e dopo un volo di alcuni metri è finito sul terreno che costeggia la carreggiata, a pochi metri è finita anche la moto. Un automobilista che transitava nella zona ha fatto subito scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Sant'Andrea Frius ed il 118 di Senorbì, ma per il 44enne non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo.