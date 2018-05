Assemblea Pd, scontro tra Soru e Ganau

Tensione durante l'assemblea regionale del Pd oggi ad Abbasanta. Quando sembrava che nessuno volesse intervenire, mentre la presidente Lalla Pulga aggiornava i lavori, ha preso la parola Renato Soru, ex segretario regionale ed eurodeputato dem. "Chi esce ora celebra il funerale di questo partito", ha detto riferendosi a chi, intanto, lasciava la sala del centro congressi. Poi, rivolgendosi al presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, ha detto: "E' assurdo che tu non abbia nulla da dire, ti ha eletto questa assemblea". "La devi smettere", ha replicato Ganau. Che subito dopo si è iscritto per parlare dopo Soru. "Sono stato chiamato in causa in modo irrituale e volgare, per me l'Assemblea era chiusa". Poi ha ribadito di essere contrario "a congressi nell'immediatezza, dobbiamo discutere invece dei temi della Sardegna, a partire dall'insularità, per essere credibili e costruire una coalizione". Per esempio, "il Partito dei sardi esprime posizioni identitarie condivisibili, quindi sono contrario a qualsiasi veto, lo dico soprattutto a Soru". Quanto al presente, "ora serve una soluzione unitaria che governi il partito da qui alle elezioni regionali, e senza aprire la fase congressuale che ora servirebbe solo a contarci".

Questa mattina, prima dell'avvio dei lavori, il segretario del Pd Giuseppe Luigi Cucca, sollecitato nelle settimane scorse proprio da Soru a fare un passo indietro, aveva detto: "Le mie dimissioni costituirebbero un passo nel buio e questo non mi pare nell'interesse del partito. Vorrei prima vedere una schiarita seria, sapere dove si va a parare". Poi, ad inizio assemblea, Cucca ha ribadito l'idea di aprire un tavolo con il compito di individuare al più presto un segretario condiviso: "poi sono pronto a rassegnare le mie dimissioni".