Arrestato con 260 grammi di cocaina

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Nascondeva in casa cocaina per un valore di 20mila euro. Arrestato per detenzione e spaccio di droga Massimo Marras, 35 anni di Sardara.

I carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Villacidro ieri notte lo hanno fermato per un controllo mentre transitava lungo la Statale 131, a bordo della sua auto all'altezza del bivio per Villanovaforru.

Ai militari il 35enne è apparso nervoso, tanto che hanno deciso di perquisire il veicolo e successivamente la sua abitazione. Hanno così trovato 260 grammi di cocaina, che venduti al dettaglio avrebbero fatto incassare 20mila euro.

Marras è stato arrestato e la droga sequestrata. (ANSA).