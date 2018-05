Turiste belghe salvate in Ogliastra

Due escursioniste di nazionalità belga, di 59 e 61 anni, si sono perse ieri, nei dintorni di Punta Giradili in territorio di Baunei, in Ogliastra e sono state recuperate a tarda sera dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. La due turiste, dopo essere partite in mattinata da Pedra Longa e aver raggiunto il punto panoramico sopra il Golfo di Arbatax non sono più riuscite a ritrovare la strada. A quel punto hanno allertato il 112 e hanno fornito le proprie coordinate geografiche che hanno permesso ai soccorritori di raggiungerle e riaccompagnarle a Baunei. Entrambe sono in buon condizioni di salute.