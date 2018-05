Porti Sardegna, la sfida è nel Gnl

Incremento dei traffici crocieristici. Ma sempre in difesa del mare, con il massimo rispetto dell'ambiente. Obiettivi e principi ribaditi dall'Autoritá di sistema portuale anche all'ultima assemblea di Medcruise a Malta: i lavori continueranno sino a domani. L'AdSP del Mare di Sardegna, rappresentata dalla responsabile marketing Valeria Mangiarotti, ha partecipato attivamente con uno studio sui combustibili a basso impatto ambientale - nello specifico il gas naturale liquido (GNL) - presentato nella tavola rotonda alla quale hanno partecipato Costa Crociere, Carnival ed i rappresentanti del porto di Madeira.

Spunti di riflessione, ma anche testimonianze dirette, come quella del porto di Madeira che, già da anni, offre alle crociere la possibilità di rifornirsi con il gas, e della Costa Crociere, che nel 2019 varerà la nuova unità interamente alimentata a GNL, la Costa Smeralda, il cui nome nasce da un accordo, siglato nel 2017, con l'omonimo consorzio gallurese. Per la sfida del Gas Naturale Liquido i porti sardi hanno già avviato le procedure per la creazione dei primi impianti. Studi, ma anche occasioni di business con gli incontri con i responsabili di Virgin, Carnival e Celestyal Cruise.

Durante questi appuntamenti sono state presentate le novità e le prospettive degli scali sardi. A partire dai progetti su Cagliari (riqualificazione dell'area crociere e dei silos), proseguendo con gli interventi programmati su Olbia (escavo della canaletta di accesso e dei fondali delle banchine), Porto Torres (banchine e dragaggi nel porto civico) ed Oristano (organizzazione delle attività portuali e di ricezione delle crociere). "L'assemblea di MedCruise si rivela un'occasione preziosa per fare sistema con i porti del Mediterraneo e per confrontarsi con le compagnie crocieristiche su tematiche ambientali, operative e turistiche - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP - Il tema del GNL ci sta molto a cuore e abbiamo aperto diversi tavoli di confronto per dotare i nostri porti di punti di approvvigionamento per le navi, certi di offrire un servizio che garantirà una maggiore competitività rispetto ad altre realtà".