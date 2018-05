Le birre artigianali di scena a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 25 MAG - Chiare, scure e rosse da tutto il mondo: torna a Cagliari Isolabirra, il festival delle birre artigianali. L'anno scorso la manifestazione aveva richiamato all'Exma ottomila persone. Per questa edizione l'organizzazione, l'associazione Homebrewers Sardi, ci riprova dal 15 al 17 giugno. Puntando magari a battere il record della passata edizione. Oltre a riconferme di spicco ci saranno diverse new entry, come il Birrificio dei Castelli di Acervia (Ancona), il Birrificio Lariano di Sirone e Ritual Lab di Fornello reduce dall'ambito premio di "Birraio emergente 2017", assieme a graditi ritorni come quello del Birrificio L'Olmaia di Montepulciano.

A rappresentare il panorama locale, confermati il Birrificio Mezzavia di Selargius, reduce dall'importante riconoscimento ricevuto al Brussels Beer Challenge 2018, dove ha sbaragliato la concorrenza ottenendo il punteggio più alto in assoluto tra le birre italiane presenti in concorso, e il Birrificio Gattarancio di Cagliari. Veterani della manifestazione, il Birrificio Indipendente Elav di Comun Nuovo (Bergamo), Freelions Brewery di Viterbo, Birrificio Rurale di Desio e Brewfist di Codogno. La rassegna è anche internazionale. C'è anche la Brasserie de Cazeau, storico birrificio belga a conduzione familiare, fondato nel 1753 a Templeuve nel Grand Tournai, che da ben otto generazioni si dedica con passione alla produzione della birra.

C'è anche un corner dedicato alle birre a fermentazione spontanea con le produzioni del birrificio Gueuzerie Tilquin, di Mikkeller e To l. In programma anche una gara con la tappa del Campionato Nazionale Homebrewers, organizzato da Mobi - Movimento Birra Italiano, concorso rivolto a tutti i birrificatori casalinghi non professionali che potranno cimentarsi nella realizzazione di una birra in "stile libero".

Tra gli appuntamenti anche quattro laboratori in compagnia dei birrai di abbinamento cibo-birra e un laboratorio di sigari-birra a cura di SmoKaralis. Non mancherà il food, con tante eccellenze gastronomiche presentate da affermate realtà del territorio.(ANSA).