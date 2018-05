Arriva caldo estivo, previsti 32 gradi

Sarà un fine settimana di piena estate quello che si appresta ad arrivare in Sardegna. Il caldo, che tanto si è fatto desiderare nelle ultime settimane, già in questi giorni ha fatto sentire il piacevole influsso con il termometro che ha raggiunto anche i 27 gradi. E per sabato e domenica la temperatura salirà ancora, arrivando anche a 32 gradi.

Ma attenzione, si tratta solo di un primo assaggio d'estate, già dalla prossima settimana il cielo tornerà coperto e inizierà a soffiare il maestrale. "Le temperature saliranno ancora nei prossimi giorni - sottolineano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare - oggi abbiamo registrato nella parte meridionale dell'isola 27 gradi e domani il termometro potrebbe raggiungere nelle ore di punta anche i 32. Soffieranno venti meridionali che non cambieranno la situazione".

Secondo gli esperti il quadro climatico rimarrà invariato fino a domenica pomeriggio. "Un minimo che arriva dalle coste africane, della Tunisia e della Libia porterà un cambiamento della situazione - sottolineano ancora dall'Aeronautica - si registrerà cielo velato, ma le temperature rimarranno comunque alte, comprese tra i 27 e i 29 gradi, anche se proprio a causa del cielo coperto non si avvertirà il caldo".

Da mercoledì prossimo ci sarà un lieve calo delle temperature a causa dell'entrata del maestrale.