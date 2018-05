Volotea collegherà Olbia con Bergamo

(ANSA) - OLBIA, 24 MAG - Volotea, la compagnia low cost che collega le città europee di medie e piccole dimensioni, inaugurerà sabato 26 il volo tra Olbia e Bergamo. Il collegamento sarà trisettimanale: si volerà mercoledì, sabato e domenica.

Nel frattempo la compagnia ha già riattivato il volo per Genova, che in alta stagione sarà quotidiano, e nei prossimi giorni tornerà a volare verso Venezia - con sette frequenze settimanali e con due voli al giorno nei periodi di traffico più intenso - Bari - cui Olbia sarà collegata giovedì, venerdì, sabato e domenica - e Palermo - con le tre frequenze settimanali previste per martedì, venerdì e domenica. "Siamo davvero felici della nuova rotta da Olbia per Bergamo, che arricchisce la nostra offerta dallo scalo sardo", commenta Valeria Rebasti, commercial country manager per l'Itala e il sud est Europa di Volotea. "Col nuovo collegamento, accorciamo ancora di più le distanze tra Olbia e la Penisola - aggiunge - consentendo ai viaggiatori sardi di raggiungere comodamente il nord Italia e consentendo ai passeggeri lombardi di organizzare la propria vacanza in una delle mete estive più gettonate".

Per l'estate 2018 saranno complessivamente undici le destinazioni assicurate da Volotea con partenza dal "Costa Smeralda" di Olbia. Si tratta di Bari, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona e Milano Bergamo, Bordeaux, Nantes e Strasburgo. L'anno scorso fu un exploit: 150mila passeggeri tra maggio e settembre.(ANSA).