Treno su tir, origini sarde macchinista

E' di origini sarde il macchinista del treno deragliato nell'incidente ferroviario della scorsa notte a Caluso, nel Torinese, causato da un tir con targa lituana che effettuava un trasporto eccezionale e che si è bloccato con il rimorchio sui binari.

L'uomo, Roberto Madau di 61 anni, residente a Ivrea, era nato a Rueglio (Torino) nel settembre del 1957: la sua famiglia era originaria dell'Isola. Il macchinista è morto sul colpo nello scontro tra il convoglio e il mezzo pesante.

PARLA IL CUGINO, "ADORAVA IL SUO LAVORO" - Era molto legato alla Sardegna e ogni anno tornava sull'Isola per trascorrere le vacanza a Bosa. Lo racconta al tg dI Videolina Matteo Madau, il cugino di Roberto, il macchinista di 61 anni, di origini sarde, morto nell'incidente ferroviario a Caluso (Torino), sulla linea Chivasso-Aosta. Nato in Piemonte e residente a Ivrea, la vittima aveva ancora forti legami con la terra dei genitori.

"Ogni anno rientrava per fare qui le ferie - ricorda il cugino - affittava una casa a Bosa con il papà, che è di Lunamatrona (sud Sardegna, ndr) e la sorella. "Adorava il suo lavoro - sottolinea Matteo Madau - era sempre pronto ad aiutare tutti: tante volte si fermava qualche secondo in più per far salire le persone che arrivavano all'ultimo. La sua scomparsa così improvvisa è un grande lutto per tutta la famiglia, una tragedia che non si può descrivere".

ASPETTAVA LA PENSIONE - Sarebbe andato in pensione tra pochi mesi Roberto Madau, il macchinista di 61 anni che ha perso la vita questa notte nell'incidente ferroviario avvenuto sulla linea Torino-Ivrea, a seguito dello scontro tra il treno regionale 10027 e un trasporto eccezionale fermo sui binari al passaggio a livello della frazione Arè di Caluso.

L'uomo, che ha sempre lavorato come macchinista ferroviario, abitava da solo in un alloggio del quartiere Bellavista di Ivrea. Con l'arrivo della pensione stava progettando di trasferirsi in Sardegna, la sua terra d'origine. Dopo aver prestato servizio nel Lazio, il 61enne era rientrato in Canavese da un paio di mesi, dove avrebbe terminato la carriera.