Moto contro auto, muore 46enne di Tempio

Epilogo drammatico per un incidente automobilistico che nella tarda serata di ieri ha avuto per teatro la strada provinciale che va da Castelsardo a Santa Teresa Gallura. Un commerciante di Tempio di 46 anni, Angelo Corsaro, è morto in seguito ai traumi riportati nello scontro tra la sua moto e un'auto.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, intervenute sul posto insieme al 118, il centauro si è immesso sulla provinciale da una strada vicinale, all'altezza di Rena Majore nel primo tratto costiero della Gallura dopo la bassa Valle del Coghinas.

Proprio in quel momento transitava l'automobile con cui lo scontro è stato inevitabile. Accompagnato d'urgenza all'ospedale di Tempio, inizialmente non sembrava in pericolo di vita, nonostante i diversi traumi diagnosticati. Ma col passare delle ore lo stato di salute del commerciante è peggiorato, perciò è stato disposto il suo trasferimento all'ospedale di Olbia, ma l'uomo è morto durante il tragitto. A niente sono valsi i tentativi di rianimarlo.