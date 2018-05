Incidente a Cagliari, centauro è grave

È ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del Brotzu il 24enne di Sestu rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto ieri sera in viale Monastir a Cagliari. Ha riportato diversi traumi, i medici mantengono riservata la prognosi e oggi sarà sottoposto a una serie di accertamenti tra i quali una tac. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30. Il 24enne stava percorrendo viale Monastir in sella alla sua Yamaha R6 quando arrivato all'altezza del centro commerciale "Le Fornaci", per cause non accertate, è andato a scontrarsi contro una Fiat Grande Punto, condotta da un 41enne e con a bordo la moglie e il figlio di 2 anni e mezzo.

Nel violento impatto il centauro è stato sbalzato dalla due ruote, e dopo un volo di alcuni metri è finito contro una parete di cemento. Sul posto sono immediatamente arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti della polizia municipale. Il 24enne è stato trasportato con codice rosso all'ospedale Brotzu, in ospedale con lievi ferite anche il bimbo di due anni e mezzo e la madre. Sia l'auto che la moto sono stati sequestrati. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente.