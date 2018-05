Sequestro 1,5 kg di hascisc, tre arresti

Quasi un chilo e mezzo di hascisc, qualche grammo di cocaina e Mdma sequestrati, e tre persone arrestate. È il bilancio di tre operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato negli ultimi giorni a Cagliari e nell'hinterland.

Ieri notte gli agenti della squadra volante hanno arrestato Simone Giglio, 22 anni di Quartucciu. Il giovane è stato bloccato vicino alla Chiesa di Sant'Agostino dopo che una telefonata arrivata al 113 aveva segnalato la presenza di un individuo sospetto. I poliziotti hanno recuperato una pochette che conteneva 18 grammi tra hascisc, cocaina, Mdma ed ecstasy.

Polizia ancora al lavoro in via Bosco Cappuccio. Arrestato in questo caso Fabian Alberto Zoccheddu, 19 anni. Il giovane continuava la sua attività di spaccio nell'appartamento di famiglia nonostante a giugno e settembre dello scorso anno fosse stato arrestato il padre, attualmente ai domiciliari in un' abitazione di Piazza medaglia Miracolosa. Il giovane è stato bloccato all'esterno dell'abitazione. Perquisendolo i poliziotti hanno trovato 30 grammi di hascisc e alcune dosi di cocaina, altri 300 grammi di "fumo" sono stati sequestrati in casa.

Secondo gli investigatori la droga veniva portata anche a Nuoro, tanto che nell'abito nella stessa indagine è stato arrestato Gianmario Piu, 34 anni. Il giovane è stato bloccato dalla Polizia lungo la Statale 131 mentre rientrava proprio da Nuoro: in auto nascondeva un chilo di hascisc. Altri 30 grammi sono stati trovati nella sua abitazione.