L'Isola a misura di bambino

Dai cavallini della Giara al parco acquatico: un tour di otto giorni della Sardegna disegnato per far appassionare, incuriosire e divertire i bambini. È il tour di otto giorni di Sardegna 360. Il viaggio inizia con la visita del museo del costume di Nuoro e del sito archeologico di Nuraghe Losa. Poi cultura e mare: la tappa successiva è infatti la spiaggia di S'Arena Scoada e Putzu Idu dove sarà possibile dedicarsi ai giochi in acqua e sulla sabbia. Quindi soste al sito archeologico di Tharros, al Museo dei Giganti di Mont' e Prama. E ancora: Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, con la spiaggia di Maimoni.

Il terzo giorno è dedicato alla visita del parco paleontologico di Genoni: i bimbi potranno divertirsi e imparare ad analizzare le pietre e i fossili. In pochi chilometri è possibile raggiungere la Giara, la patria dei cavallini. E, sempre nella zona, c'è il parco tematico "Sardegna in miniatura". Il tour prosegue in direzione Oliena e Fonni per trascorrere una giornata con i pastori per poi visitare le cascate di Su Gologone, il sito archeologico di Su Romanzesu e procedere con la visita di Cala Gonone e del suo Acquario per salpare quindi alla scoperta di Cala Luna e delle Grotte del Bue Marino.

Ma c'è anche spazio per la Costa Smeralda cona la visita di Porto Rotondo e Porto Cervo e del parco acquatico di Baja Sardinia per poi ripartire, il giorno successivo, per un'escursione in barca alla volta di La Maddalena. Nel pomeriggio i più piccoli avranno l'opportunità di divertirsi in spiaggia, affidandosi al servizio di baby sitting. Ultima tappa a Olbia.