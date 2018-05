In campo per vincere sfida integrazione

(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - In campo tutti insieme: portieri, difensori e attaccanti, con e senza disabilità. Obiettivi: vincere le partite e la sfida dell'integrazione. È lo spirito della SuperLeague, torneo di calcio a 5 integrato che coinvolge i disabili, ma anche tutte le persone convinte che la diversità sia un valore.

Il quartier generale sarà il centro sportivo Terrapieno, domenica 27 maggio dalle 16.30 in poi con tre tornei (uno di basket e due di calcio a 5) con il coinvolgimento delle scuole calcio, della rappresentativa sarda dei giornalisti e di giocatori "prestati" dalle aziende che sostengono il progetto.

La Superleague è organizzata dalla Mediterranea calcio a 5 insieme a Millesport, una realtà sportiva che coinvolge un centinaio di atleti, disabili e non, dai due ai 65 anni. Con giocatori che si stanno facendo conoscere anche nei tornei nazionali e internazionali di Special Olympics.

La manifestazione è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa all'Assessorato dello sport del Comune di Cagliari. Con il rappresentante della Giunta, Yuri Marcialis, che ha sottolineato il valore sportivo e sociale dell'iniziativa. Un modo diverso di vivere una domenica pomeriggio. Con l'obiettivo di ripetere il successo della passata edizione.

Il programma? Molto semplice. Partite dentro i campi - ha sottolineato Corrado Melis, presidente Asd Mediterranea - e grande festa tutt'intorno. "Dobbiamo lanciare - ha detto Andrea Siddi, vicepresidente di Millesport - un messaggio di inclusione per far capire il valore della diversità".

I ragazzi si sono impegnati moltissimo con gli allenamenti in vista della Superleague. E ora sono pronti per la sfida finale.

