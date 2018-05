Cantine aperte,10 aziende sarde in festa

(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - Attività all'aria aperta tra passeggiate, trekking, sedute di yoga e tour in bicicletta tra i vigneti, visite in cantina, degustazioni e incontri: è il cartellone di Cantine Aperte 2018, la grande festa organizzata dal Movimento Turismo del Vino, in programma sabato 26 e domenica 27 maggio in tutta la Sardegna. Attesi 5.000 wine lover. Dal 1993, nell'ultima domenica di maggio, le cantine del Movimento Turismo del Vino aprono le porte al pubblico di giovani, famiglie, comitive e coppie, con innumerevoli iniziative gastronomiche e culturali che fioriscono attorno all'evento in tutto il Paese. In Sardegna 10 aziende aderiscono a Cantine Aperte con l'obiettivo di promuovere la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi di produzione.

"C'è grande soddisfazione per la sempre maggiore partecipazione delle aziende sarde ai due eventi più importanti del turismo enologico: Cantine Aperte e Calici di Stelle, in programma ad agosto - afferma Valentina Argiolas, presidente del Movimento in Sardegna - Crediamo nel lavoro di squadra e siamo convinti che lavorando bene e insieme si possono raggiungere ottimi risultati". Numerosi eventi in programma, per una giornata o per l'intero weekend. Sabato 26 e domenica 27, dalle 16 alle 20, Tenuta Muscazega a Luras invita gli enoappassionati a immergersi nella natura gallurese e a godersi un fine settimana di festa tra i filari, per degustare i vini della cantina accompagnati dai prodotti del territorio e dell'orto della tenuta. Canti e cori folk fino al tramonto. New entry nel movimento, Tenute Pili (Soleminis) propone, dalle 16 alle 22, degustazioni in bottaia curate dai sommelier Fis con la collaborazione degli studenti Ipsar di Monserrato. Street food, tour in Mountain Bike tra i vigneti, percorsi di meditazione e relax e, per concludere, il concerto al tramonto del pianista David Costantino. Domenica 27 il clou degli eventi: da Argiolas a Serdiana tour tra i vigneti a cavallo o con il segway; pranzo con gli chef Daniele Persegani e Gianluca Aresu e una divertente maratona di indoor cycling fanno da cornice alle degustazioni e alle visite guidate che si susseguiranno tutta la giornata.(ANSA).