Aru, avanti senza dimenticare difficoltà

L'australiano Rohan Dennis, con il tempo di 40'00", ha vinto la 16/a tappa del Giro d'Italia di ciclismo, una cronometro individuale da Trento a Rovereto lunga 34,2 chilometri. Il britannico Simon Yates ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale per 1'18" su Tom Dumoulin.

Fabio Aru è giunto sesto, a 37" dal vincitore. "Bene la prestazione odierna - ha commentato il corridore di Villacidro - non dimentico le difficoltà dell'altro giorno, ma andiamo avanti in questo Giro d'Italia, vivendo giorno per giorno con serenità.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno mostrato il proprio affetto e sostegno, a partire dalla squadra e dalla mia famiglia, per arrivare ai tifosi. Mi hanno scritto in tanti, è stato importante sentire il supporto della gente", ha concluso. Nei giorni scorsi Aru è andato vicino al definitivo tracollo, rischiando di ritirarsi dalla corsa rosa.

ARU PENALIZZATO DI 20'' CON LA VAR - Dopo il calcio, la Var irrompe nel ciclismo. I giudici sono intervenuti "anche con l'ausilio della Var" per infliggere 20" di penalizzazione a Fabio Aru, per "scia prolungata" nella crono della 16/a tappa del Giro, fra Trento e Rovereto. L'italiano aveva chiuso la prova al 6/o posto, con un ritardo di 37" dal vincitore Rohan Dennis, ma dalle osservazioni fatte attraverso la Var - usata per la prima volta al Giro - i giudici hanno deciso di penalizzarlo, facendolo scendere all'8/o posto.

ARU, RISPETTO SANZIONI - "Rispetto il parere della giuria, ma non c'è stata da parte mia alcuna intenzione di trarre vantaggio in maniera non lecita. In gara ho raggiunto alcuni corridori, in quei frangenti in strada ci sono moto e auto: la giuria avrà deciso di sanzionare un momento nel quale ci sarà stato involontariamente un veicolo a poca distanza da me". Così Fabio Aru commenta i 20" di penalizzazione che gli sono stati inflitti dalla giuria del Giro d'Italia nella cronometro.