42 mln per superare limiti insularità

Terzo e ultimo step per "Marittimo", il progetto transfrontaliero creato con l'obiettivo di superare i limiti dell'insularità che, oltre alla Sardegna, coinvolge Corsica, Liguria, cinque province della costa Toscana, in più i dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del Var, situati in Provence-Alpes-Cte d'Azur. "Con questo programma Italia-Francia - spiega l'assessore alla Programmazione, Raffaele Paci - costruiamo ponti con le regioni che ci stanno più vicine pur essendo distanti, facendo asse con Toscana, Liguria e soprattutto con la Corsica che come noi è penalizzata dal non avere ancora metano, dagli spostamenti possibili solo in nave e aereo, dalla necessità di avere più infrastrutture".

L'obiettivo si articola in quattro ambiti: promozione della competitività delle imprese nelle filiere transfrontalere; protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali, e gestione dei rischi; miglioramento dell'accessibilità dei territori e della sostenibilità delle attività portuali; aumento delle opportunità d'impiego, sostenibile e di qualità. I partner coinvolti sono 234. Tra questi: autorità portuali, privati, camere di commercio, istituzioni pubbliche, associazioni, università.

Presentato il terzo avviso del Programma: oltre 42 milioni di euro (di cui 36 di fondi Fesr), con scadenza fissata al prossimo 17 luglio, per finanziare progetti che riguardano prevenzione del rischio incendi, sicurezza in mare, protezione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, reti transfrontaliere dei servizi per l'impiego e mobilità transfrontaliera degli studenti. La dotazione complessiva è di 200 milioni: 73 mln per 38 progetti compresi nel primo avviso, 70 mln per 32 progetti nel secondo.