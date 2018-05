Vini Siddura premiati dalle donne

I vini Siddùra incontrano il gusto delle donne. Al Feminalise di Parigi, il concorso con la giuria femminile, la cantina gallurese ha conquistato tre ori per Bàcco, Nùali, Tìros, e un argento per Fòla. Circa 800 professioniste in campo enologico hanno assaggiato i vini Siddura, che ha così portato a casa altre quattro medaglie. "Rappresentano la garanzia di aver creato dei vini rossi che seducono le donne", commenta l'Ad della cantina Massimo Ruggero.

La scia di successi sembra non avere interruzioni. Siddùra è stata selezionata, unica cantina sarda, per partecipare al Italy Fine Wine Encounter del Decanter: degustazione esclusiva organizzata dal famoso concorso enologico. L'appuntamento è per il 2 giugno a Londra. Questi ultimi riconoscimenti vanno ad arricchire il palmares dell'azienda di Luogosanto e testimoniano la continua crescita in qualità nel segno della promozione dei vini sardi autoctoni all'estero.

Tanti i riconoscimenti ottenuti: la medaglia d'oro per Spèra, vermentino Docg, al Berliner Wein Trophy, i bianchi Maìa e Bèru che hanno conquistato rispettivamente l'argento e l'oro all'International Wine Challenge e al Challenge du Vin, il secondo anche insignito di due ori negli stessi concorsi in Inghilterra e Francia. Nel Frankfurt International Trophy, invece, un altro oro per Maìa. Infine, l'ultimo oro, conquistato a Cannes da Nudo nel concorso Mondial du rosé: un grande riconoscimento nell'ambito della più importante rassegna enologica per i vini rosati che premia l'ultimo nato della cantina Siddùra.

La cantina di Luogosanto è stata inoltre protagonista al Porto Cervo Wine&Food Festival, evento che apre la stagione estiva in Costa Smeralda. Il suo stand è stato preso d'assalto da appassionati di tutta Italia. Durante l'evento, Massimo Ruggero, intervistato dal giornalista Antonio Paolini, ha sottolineato: "La vendita del vino deve passare attraverso il racconto della storia della regione dal quale proviene. Dobbiamo impegnarci per rendere riconoscibile il brand Sardegna in tutto il mondo".