Pd: Cucca malato, salta l'assemblea

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - Slitta ancora - e a data da stabilire - l'assemblea regionale del Pd in programma oggi alle 16 presso al centro servizi Losa-Abbasanta sulla statale 131.

Stavolta per "indisposizione fisica" (ha la febbre) del segretario Giuseppe Luigi Cucca, come fa sapere la presidente Lalla Pulga. L'assemblea era già stata rinviata dal'11 maggio a causa della convocazione di quella nazionale per il 19.

All'ordine del giorno, oggi, c'erano tre punti: analisi, riflessione e prospettive sul voto del 4 marzo; agenda programmatica e alleanze per le regionali del 2019; gli odg presentati all'assemblea di Tramatza, ovvero la proposta di indizione di un referendum interno e la richiesta di dimissioni del segretario regionale.

Tramatza aveva restituito l'immagine di un Pd sardo incartato: tre aree con tre diverse proposte, nessuna capace di imporsi sull'altra. I soriani - che rappresentano la minoranza - avevano chiesto le dimissioni immediate di Cucca e il congresso subito, entro settembre. L'area del segretario, (i renziani), invece, aveva chiesto tempo: un mese per individuare un segretario condiviso e di garanzia in grado di traghettare il partito fino al congresso. E la corrente Cabras-Fadda aveva insistito con la proposta di Silvio Lai di ricorrere all'articolo 13 dello statuto per costituire un partito sardo federato con quello nazionale. (ANSA).