Violenza sessuale su minore, arrestato

Un 55enne di origine sarda, ma residente a Milano, è finito in carcere per scontare 11 anni di carcere, come pena residua, per aver commesso sino al gennaio 2007, in un piccolo centro della Provincia di Viterbo, violenza sessuale nei confronti di un minorenne. L'ordine di carcerazione è stato emesso a seguito della pronuncia della Corte d'Appello di Roma.

L'uomo è stato rintracciato dalla Polizia in un paese della provincia di Oristano, nell'abitazione degli anziani genitori, dopo un'attività d'indagine espletata con appostamenti e pedinamenti dalla Squadra Mobile.

Oltre alla pena principale gli sono state inflitte pene accessorie interdittive, perpetue con conseguente decadenza dalla potestà dei genitori e perdite di diritti legali, per tutto il periodo della pena.