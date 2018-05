Tiliguerta in top 10 camping di lusso

(ANSA) - CAGLIARI, 16 MAG - Il Tiliguerta Camping Village di Muravera, sulla costa sud orientale della Sardegna, fa tripletta. Per il terzo anno consecutivo è tra i dieci migliori villaggi a vocazione Glamping d'Italia, il fenomeno del campeggio di lusso che sta facendo tendenza in tutto il mondo.

Il premio rientra nell'iniziativa dei certificati di eccellenza KoobCamp 2018, terza edizione. Nella top 10, il Torre Rinalda Camping Village di Lecce, in Puglia, si aggiudica il titolo di vincitore assoluto. La Toscana fa l'en plein con quattro strutture e nella lista compaiono anche Abruzzo, Veneto, Piemonte e Lombardia.

Apprezzatissima, dunque, la struttura ricettiva balneare di Muravera che si distingue per i servizi offerti, un luogo adatto per una vacanza a contatto con la natura e con tutti i comfort.

La location è da favola: immerso in un bosco di eucalipti e pini, affacciato sulla spiaggia di Costa Rei e ad un passo da altri litorali e cale da sogno, il Tiliguerta è anche "welcome pet", gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. Il premio è stato assegnato dagli esperti Koobcamp in collaborazione con TrustYou, piattaforma di feedback a livello internazionale per l'analisi delle recensioni dei turisti sui principali portali di reviews. (ANSA).