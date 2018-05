Benessere e attività motoria, screening

(ANSA) - SASSARI, 4 MAG - Sport e scienza uniti per valutare l'incidenza dell'attività motoria sullo sviluppo dei giovani e sul loro stato di salute psico-fisica. È il progetto "Movimento e analisi antropometrica nella popolazione giovanile", portato avanti dal Cus Sassari e dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Sassari. Un progetto triennale iniziato che si concluderà nel 2019 e di cui sono stati presentati i risultati di medio periodo.

A illustrare il primo voluminoso insieme di dati, nell'aula magna dell'Università, sono stati il presidente del Cus Sassari, Nicola Giordanelli, il delegato allo Sport dell'Università di Sassari, Salvo Mura, Angela Mameli della Fondazione di Sardegna, Andrea Montella, docente della Facoltà di Medicina, Gianmario Pittorru e Andrea Virgilio del Centro Studi Cus Sassari, e Pasquale Bandiera del Dipartimento di Scienze Biomediche. Il progetto ha coinvolto 357 studenti, fra ragazzi (69%) e ragazze (31%), appartenenti ai quattro istituti scolastici superiori di Sassari. Protagonisti il liceo classico "Azuni", il liceo classico-sportivo Canopoleno, l'istituto tecnico industriale "Angioy" e l'istituto di istruzione superiore "Pellegrini".

Nella prima fase dello studio ciascuno dei 357 ragazzi è stato oggetto di valutazione antropometrica attraverso alcune misure base quali peso e statura, che hanno permesso di determinare l'indice di massa corporea. Sono state effettuate inoltre ulteriori misure, quali le circonferenze toracica, addominale, del bacino, del braccio, della coscia e del polpaccio, e ancora la misura delle pliche cutanee a livello del muscolo tricipite, nella zona sottoscapolare e sovrailiaca.

Analisi che hanno permesso di calcolare la massa grassa, la massa magra e la percentuale di massa grassa per ciascuno studente, attraverso opportune formule differenziate per sesso.

I valori ottenuti in questa prima fase, saranno confrontati con quelli che verranno raccolti nelle prossime fasi, al fine di un utile confronto circa lo sviluppo fisico dei giovani in fase evolutiva.