Ciclismo:Aru riparte da Tour of the Alps

(ANSA) - ROMA, 9 APR - La stagione di Fabio Aru ripartirà Tour of the Alps di ciclismo, in programma dal 16 al 20 aprile, con partenza da Arco di Trento e arrivo a Innsbruck, che quest'anno ospiterà il Mondiale su strada. Vincitore della Vuelta 2015, capace di indossare anche le maglie di leader al Giro d'Italia e al Tour de France, il sardo non ha avuto un avvio di stagione fortunato, per via del ritiro al Giro di Catalogna, dov'è finito a terra. Malanni e incidenti hanno costellato gli ultimi anni della sua carriera. "Al Tour of the Alps troverò percorsi molto impegnativi: voglio far bene e prepararmi al meglio in vista del Giro d'Italia - spiega Aru -.

Inoltre quest'anno la motivazione è duplice, visto che il Mondiale è uno dei miei obiettivi stagionali. Non volevo farmi scappare l'occasione di correre sul circuito di Innsbruck. Non sono ancora riuscito a vederlo, ma sembra molto impegnativo: disputare una gara su quelle strade con così largo anticipo è un'opportunità da sfruttare. Poi saranno le gambe a fare la differenza".