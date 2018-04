Calcio: Cagliari, licenziato ds Rossi

Bufera in casa Cagliari: sollevato dall'incarico il direttore sportivo Giovanni Rossi. Lo comunica la società in uno scarno comunicato sul sito web. La decisione, si legge, ha effetto immediato. "Al direttore - spiega il club - vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e un augurio per il prosieguo della carriera".

L'esonero arriva all'indomani della sconfitta a Verona in un clima incandescente visto l'aggravarsi della situazione in classifica dei rossoblù. Proprio ieri la squadra ha subito la contestazione dei tifosi al ritorno a casa dopo il ko al Bentegodi. E domani inizierà il ritiro in vista della prossima decisiva gara in casa con l'Udinese.

Mistero sulle cause del divorzio deciso unilateralmente dalla società.Rossi era arrivato lo scorso giugno al posto di Stefano Capozucca dopo aver lavorato per il Sassuolo e per le giovanili della Juventus.

SQUADRA CONTESTATA ALL'AEROPORTO. La Digos della Questura di Cagliari sta lavorando per ricostruire quanto accaduto ieri notte all'aeroporto di Cagliari-Elmas all'arrivo della squadra rossoblù dopo il match contro il Verona.La squadra è stata duramente contestata e, almeno in due occasioni, l'allenatore e un giocatore sarebbero stati strattonati.

Coinvolti 50-60 supporter rossoblù. Circa una trentina si trovavano già sull'aereo insieme alla squadra, altri trenta, invece, attendevano giocatori e allenatore fuori dall'aeroporto e appena arrivato l'aereo sono entrati. Insulti, frasi minacciose e ingiuriose sarebbero state rivolte alla squadra e in particolare all'allenatore. La contestazione sarebbe avvenuta sia all'interno dello scalo aeroportuale, che nei parcheggi. In queste fasi Lopez e un giocatore, pare il terzo portiere, sarebbero stati strattonati.

Adesso la Digos sta visionando i filmati delle telecamere dell'aeroporto per identificare i tifosi coinvolti. C'è anche da stabilire se si è trattato di una contestazione estemporanea o, come sembra, sia stata organizzata a tavolino. Da accertare anche se tra gli ultras ci fossero persone già sottoposte a Daspo, il provvedimento di allontanamento dagli stadi.