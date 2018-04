Rapinato Kebab in centro a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 8 APR - Ha prima prelevato una bottiglia di birra dal frigorifero senza pagarla, poi ha sferrato un pugno al titolare portando via anche l'incasso. Rapina ieri notte in via Dante a Cagliari. Nel mirino è finito il negozio che vende kebab "Assan". Intorno alle 2 un giovane con il volto scoperto è entrato nel locale. Ha preso la bottiglia di birra, poi si è avventato sul titolare e dopo avergli sferrato un pugno al volto ha afferrato 100 euro dalla cassa.

Il rapinatore è fuggito a piedi prima dell'arrivo dei carabinieri. Il gestore del locale ha riportato lievi ferite.