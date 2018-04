Basket: Sassari-Brescia 76-80

La prima di Zare Markovski alla guida della Dinamo Banco di Sardegna non sortisce gli effetti sperati dalla società sarda. La Leonessa Germani Brescia espugna il PalaSerradimigni per 80-76. Nel primo quintetto di Markovski trovano posto Stipcevic, Bamforth, Bostic, Polonara e Planinic. Il coach macedone affida a ciascuno compiti precisi e chiede soprattutto di vedere la palla girare. Per cinque minuti la squadra lo segue, e a metà del primo quarto Sassari tocca il +4: 14-10. La Leonessa trova la soluzione per scardinare il bunker solo accennato da Sassari, e con un 9-0 si porta sopra di cinque punti: 14-19. La panchina di casa chiede time out, Sassari riordina le idee e rientra in partita. Alla fine della prima frazione le squadre sono sul 26-26, ma l'equilibrio prosegue anche dopo la sirena: al 15' il tabellone dice 34-33.

markovski sperimenta, ruota quasi tutti i giocatori a disposizione, prova un quintetto atipico con due lunghi più Polonara, poi tenta con un quintetto basso, ma la Germani mantiene saldi i suoi riferimenti e continua a interpretare il proprio spartito senza farsi disorientare. La gara resta perennemente in equilibrio. Nell'ultimo quarto la Dinamo va completamente in confusione e si aggrappa alla partita solo col carattere, ma non basta. Vince la Leonessa 76-80.