Accoltella fidanzata, arrestato a Quartu

Una donna accoltellata a Quartu Sant'Elena (Cagliari) dopo una lite avvenuta all'interno di un auto. Subito rintracciato il presunto aggressore: la Polizia di Stato ha arrestato Roberto Angioni, 45enne cagliaritano, per il reato di lesioni aggravate.

Intorno alle 5:50 è arrivata la segnalazione al Commissariato di di Quartu Sant'Elena: una richiesta di intervento da parte di un passante che segnalava un'aggressione con coltello ai danni di una donna. Inviato immediatamente sul posto un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato e un'ambulanza, la donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l'aggressione è scaturita a seguito di una lite per futili motivi. L'aggressore è stato rintracciato presso la propria abitazione e, dal controllo dell'auto, è stato rinvenuto il coltello utilizzato nel corso della lite.