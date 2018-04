Camera Commercio Nuoro, bis per Cicalò

Agostino Cicalò è stato riconfermato presidente della Camera di Commercio di Nuoro. La terza votazione, fissata per questo pomeriggio, è terminata con 12 voti a favore di Cicalò, sostenuto da Confcommercio, Confesercenti e Cna, e sette per Roberto Bornioli, sostenuto da Confindustria, Confartigianato e Coldiretti. Nelle due precedenti votazioni del 29 marzo non era stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi e l'elezione era slittata ad oggi.

Il presidente rieletto resterà in carica cinque anni e non potrà candidarsi per un terzo mandato. Cicalò, 50 anni, laureato alla Bocconi e imprenditore nel settore del commercio e del turismo, è anche presidente di Unioncamere Sardegna, presidente di Confcommercio Nuoro e Ogliastra e vice presidente di Confcommercio Sardegna.