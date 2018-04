Aggressione a carabinieri Sarule

Aggressione ai carabinieri a Sarule durante i festeggiamenti in onore di Santa Lucia: tre persone sono state denunciate per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

I fatti risalgono a martedì 3 aprile. Due militari della locale stazione, liberi dal servizio, sono intervenuti in via Nazionale dove era stato segnalato un gruppo di persone in sella a cavalli, stavano creando un pericolo per l'incolumità dei passanti. I carabinieri si sono identificati ma i cavalieri si sono rifiutati di fornire le proprie generalità e uno di questi si è scagliato contro i militari con il cavallo e poi, una volta sceso dal dorso dell'animale, ha tentato di aggredire uno dei due carabinieri con un bastone ma è stato fermato. Nel frattempo sono arrivate alcune pattuglie della Compagnia di Ottana ma gli aggressori si erano già allontanati.