Azienda non dichiara quasi 700 mila euro

Non aveva dichiarato, nella propria contabilità, un ingente contributo pubblico erogato in favore dell'azienda. Per questo ad una società di trasporti di Cagliari la Guardia di Finanza ha contestato la mancata dichiarazione sui redditi per un importo complessivo pari ad 673.919 euro.

La verifica, nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, è stata orientata sul corretto assolvimento degli obblighi per il pagamento delle imposte dirette, dell'Iva e dell'Irap. Durante l'esame della documentazione le Fiamme gialle hanno hanno rilevato che il contributo pubblico erogato alla società non aveva trovato corrispondenza nella contabilità aziendale, indicando quindi una situazione reddituale inferiore al reale. Così è scattata la contestazione.