Agea eroga altri 7,6mln per 2741 domande

Altri 7,6 milioni per coprire 2.741 domande presentate da agricoltori e pastori sardi: si tratta - fa sapere la Regione - di pagamenti erogati da Agea (Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura) e frutto delle istruttorie effettuate dagli uffici di Argea Sardegna e inviate a Roma per le liquidazioni. Il 73% delle somme si riferisce a domande della nuova programmazione agricola 2014-2020, mentre il 27% è relativo a trascinamenti del vecchio Programma di sviluppo rurale.

Dei 7,6 mln, 2,6 sono destinati a 1.881 domande nell'ambito della misura per l'Indennità compensativa alle aziende operanti in zone montane o svantaggiate. Altri 2,1 per 497 domande nell'ambito della misura Difesa del Suolo, un milione per 133 pratiche sulla misura relativa all'agricoltura biologica, 840mila euro per 127 domande sulla misura del benessere animale, 500mila per 13 domande della misura sugli investimenti aziendali. Infine circa mezzo milione di euro per Gruppi di azione locale, interventi rurali e misure sulle forestazioni.

Con l'approvazione del decreto di Agea i pagamenti effettuati dalla Sardegna sul Psr 2014/2020 ammontano complessivamente a oltre 314 milioni di euro, pari al 24,06% della disponibilità complessiva (1 miliardo e 308milioni).