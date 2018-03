Incidente, ferito sindaco di Dolianova

Incidente stradale nella tarda serata di ieri sera lungo il tratto che conduce alla Statale 387 a Dolianova. Cinque persone sono rimaste ferite, tra queste il sindaco di Dolianova, Ivan Piras. Nessuno dei cinque, però, è grave.

L'incidente è avvenuto intorno alle 21. Si sono scontrate una Ford Kuga a bordo della quale c'era solo il guidatore e una Mercedes Classe B su cui viaggiava anche il primo cittadino di Dolianova. Le due vetture, per cause non ancora accertate, si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati al Brotzu e all'ospedale Marino, le loro condizioni non sono gravi.