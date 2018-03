Incendia auto di una donna a Carbonia

(ANSA) - CARBONIA, 24 MAR - Ha incendiato l'auto di una donna, ma è stato subito scoperto e denunciato dai carabinieri a Carbonia. L'uomo, un 40enne, durante la notte ha dato alle fiamme la Fiat 500 di proprietà di una giovane, parcheggiata in via Curiel.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma che sono riusciti a rintracciare l'autore dell'incendio. Sono in corso le indagini per stabilire le ragioni che hanno spinto il 40enne a dare fuoco alla vettura.

Sempre i militari di Carbonia hanno denunciato un 47enne per ricettazione. Nella sua abitazione hanno infatti rinvenuto documenti ed effetti personali rubati da tre auto danneggiate tra il 20 e il 23 marzo in via Dalmazia, a Carbonia. Nel corso dei raid erano state danneggiate ben 12 auto parcheggiate.

Proprio per questa ragione i carabinieri avevano avviato una serie di accertamenti che hanno portato alla denuncia del 47enne. (ANSA).