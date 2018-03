Volotea:voli per Venezia,Verona e Napoli

(ANSA) - CAGLIARI, 23 MAR - Riprendono i collegamenti di Volotea da Cagliari con Venezia, Verona e Napoli. I voli per Napoli e Venezia saranno attivi dal 28 marzo, mentre per Verona dal 30 marzo). Per aprile, inoltre, il vettore low cost conferma le partenze per Tolosa (dal 12 aprile) e Nantes (dal 26 aprile) mentre si dovrà attendere maggio per ritornare a volare verso Ancona (26 maggio). Confermato, infine, l'avvio delle due nuove rotte francesi per fine maggio: dal 31 si volerà anche verso Lione e Bordeaux.

"È tutto pronto per le ripartenze dei nostri voli estivi da Cagliari - afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea in Italia -. L'accoglienza riservataci la scorsa estate ci ha spinto non solo a riconfermare l'intero ventaglio voli, ma ad ampliarlo ulteriormente. Per tutti i passeggeri sardi che ancora non hanno deciso dove trascorrere le prossime vacanze o che vogliono raggiungere più agevolmente la penisola italiana, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ma non solo: allo stesso tempo i nostri voli sostengono il flusso incoming dei turisti desiderosi di trascorrere una vacanza tra le rinomate località turistiche isolane".

Soddisfazione è stata espressa anche dall'amministratore delegato della Sogaer, Alberto Scanu. "La partnership con Volotea è solida e fruttuosa, come dimostra l'apertura delle nuove rotte: Bordeaux e Lione amplieranno ulteriormente il ricco network di collegamenti diretti di linea dallo scalo di Cagliari nella Summer '18. La Francia è già uno dei mercati più importanti per il nostro aeroporto: nel 2017 i volumi di passeggeri trasportati da e per le città francesi sono cresciuti di oltre il 44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dimostrando ottime potenzialità per il futuro. Volotea, dall'inizio delle operazioni a Cagliari, ha già fatto registrare più di 443.000 passeggeri trasportati e la prossima estate, con un totale di 10 rotte tra domestiche e internazionali, contiamo di raggiungere un nuovo record".(ANSA).