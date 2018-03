Spacciava ai domiciliari, arrestato

(ANSA) - SASSARI, 22 MAR - Agli arresti domiciliari per droga continuava a spacciare dal suo appartamento. Un ventiseienne sassarese è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Sassari insieme con la sua fidanzata 19enne convivente: entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Bancali.

I finanzieri erano passati a casa del pregiudicato per notificargli un atto e lo hanno trovato sull'uscio mentre parlava con un altro ragazzo. Insospettiti dall'atteggiamento dei due i militari hanno prima perquisito il ragazzo, trovandogli addosso 12 dosi di marijuana. Successivamente, nell'appartamento suo e della fidanzata sono stati trovati due chili di marijuana nascosti in un cuscino, 5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. I due fidanzati sono stati arrestati e, dopo il processo per direttissima, accompagnati in carcere, mentre l'altro ragazzo, a casa del quale sono stati trovati altri 64 grammi di marijuana, è stato denunciato a piede libero.

In un altro controllo nel rione Carbonazzi, sempre i finanzieri hanno arrestato un 16enne trovato in possesso di 12 dosi di marijuana: nella sua abitazione sono stati trovati altri 2 etti di marijuana e due bilancini. Il ragazzo è stato trasferito nel Centro di prima accoglienza per i minori di Sassari, nell'attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.(ANSA).