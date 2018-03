Riti Settimana Santa, fede e tradizione

(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAR - Messe, processioni e rappresentazioni della morte e resurrezione di Gesù: una ventina di appuntamenti ed eventi concentrati tra il 23 marzo e il 4 aprile. Sono i riti della Settimana santa a Cagliari tra fede, tradizione e anche turismo. Depliant e informazioni su internet sono già a disposizione per ricordare che cosa c'è da vedere e che cosa si può fare durante la settimana di Pasqua.

In campo la Arciconfraternita del Gonfalone, la Congregazione degli artieri di San Michele, l'Arciconfraternita della Vergine della Solitudine, l'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso per il centro storico e il Comitato di Santa Maria Chiara per Pirri. "Sono eventi - ha detto l'assessore comunale della Cultura Paolo Frau - che non hanno nulla da invidiare ad altre città. Di una bellezza struggente: coinvolgono tutta Cagliari".

Al via sabato prossimo con la processione dei Santi misteri organizzata dall'Arciconfraternita del Santissimo crocifisso con partenza da piazza San Giacomo e ritorno nella omonima piazza.

Giornata clou sarà la domenica delle Palme con la processione di Stampace dell'Arciconfraternita di Sant'Efisio. Suggestivo, in occasione del giovedì santo, anche il Giro delle sette chiese con il simulacro di Sant'Efisio listato a lutto. Il 27 marzo nuova processione dei misteri, poi si entra nel vivo venerdì 30 e sabato 31 con la processione del Cristo morto e della Madonna addolorata. Il giorno di Pasqua sono previste tre processioni con partenze dalle chiese di Sant'Efisio, di Sant'Anna e di San Giacomo e del Santissimo crocifisso per S'incontru.(ANSA).