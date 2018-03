Baby Point nel municipio di Sassari

Le mamme e i loro bebè conquistano Palazzo Ducale. Da oggi nella sede del municipio sassarese esiste il Baby Point, un angolo riservato, con due poltroncine, un fasciatoio e un separé, dove allattare e cambiare i neonati. Lo spazio, privo di barriere architettoniche è stato inaugurato dalla presidente del Consiglio comunale Esmeralda Ughi, dal primo cittadino Nicola Sanna, dal presidente dell'Anci Emiliano Deiana, da Filomena Cau del centro Nascita serena, Andrea Sanna di Abinsula, Gabriele Fenu e Massimo Pintus di Comunica società cooperativa, Mattia Mulas del centro di riuso del Comune di Sassari e da Maria Francesca Fantato di noiDonne 2005.

"È un progetto finalizzato alla promozione dell'allattamento al seno e alla creazione di una rete di Baby Point in tutto il territorio - ha spiegato Ughi - Questo di Palazzo Ducale vuole essere un esempio e la scelta del luogo, la sede della municipalità, ha un forte valore simbolico: l'inizio di un circuito di buone pratiche".Gli arredi del Baby Point in piazza del Comune sono in parte frutto delle donazioni di privati per l'ini

ziativa e in parte scelti tra gli oggetti del centro di riuso. "Con questo progetto Sassari si candida a diventare una città attenta al benessere dei bambini e delle mamme, che al piacere di allattare vuole unire la possibilità di farlo in un ambiente che non sia un luogo di fortuna", ha aggiunto il sindaco Nicola Sanna.